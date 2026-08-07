Bulandsehar News: रुद्र अवतार की कथा लगाए शिव के जयकारे
Bulandsehar News: रुद्र अवतार की कथा लगाए शिव के जयकारे
Bulandsehar News: नगर की श्रीराम वाटिका में आयोजित श्री महाशिवपुराण कथा में व्यास आचार्य अतुल कृष्ण महाराज ने रुद्र अवतार का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव के प्रत्येक रुद्र अवतार का उद्देश्य धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और भक्तों का कल्याण करना है। भगवान शिव के प्रत्येक नाम का स्मरण करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति में सराबोर होकर भगवान शिव के जयकारे लगाए। इस दौरान निशांत गौड़, तनिष गौड़, हर्षित गौड़ समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।
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