Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: रुद्र अवतार की कथा लगाए शिव के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: रुद्र अवतार की कथा लगाए शिव के जयकारे

Bulandsehar News: रुद्र अवतार की कथा लगाए शिव के जयकारे

Bulandsehar News: नगर की श्रीराम वाटिका में आयोजित श्री महाशिवपुराण कथा में व्यास आचार्य अतुल कृष्ण महाराज ने रुद्र अवतार का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि भगवान शिव के प्रत्येक रुद्र अवतार का उद्देश्य धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और भक्तों का कल्याण करना है। भगवान शिव के प्रत्येक नाम का स्मरण करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति में सराबोर होकर भगवान शिव के जयकारे लगाए। इस दौरान निशांत गौड़, तनिष गौड़, हर्षित गौड़ समेत अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Balia News: प्रवचन में बताया रुद्र और शिव के बीच का अंतर
ये भी पढ़ें:Bijnor News: मात्र सच्चे मन से जल चढ़ाने होते हैं भक्तों के कष्ट दूर
ये भी पढ़ें:Bijnor News: मात्र सच्चे मन से जल चढ़ाने होते हैं भक्तों के कष्ट दूर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।