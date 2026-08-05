Bulandsehar News: नगदी व जेवरात चोरी, रिपोर्ट दर्ज
Bulandsehar News: गांव नूरपुर के धर्मपाल सिंह ने अपनी दुकान से तीस हजार रुपए और जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। चोरों ने परचून की दुकान का ताला तोड़कर, कमरों की चाबी लेकर बक्से में रखे पैसे और जेवर निकाल लिए, साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस के जरूरी कागजात भी चुराए। पुलिस जांच कर रही है।
Bulandsehar News: गांव नूरपुर की मढैया निवासी धर्मपाल सिंह पुत्र रामसहाय ने तीस हजार रूपए नगद व जेवराज चोरी होने के मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित धर्मपाल ने बताया कि उनकी परचून की दुकान का ताला तोड़कर व कमरे की चाबी लेकर बक्से में रखे तीस हजार रुपए व जेवरात चोरी कर लिए गए। बैंक व पोस्ट ऑफिस के जरूरी कागजात भी चोरी हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दि है।
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