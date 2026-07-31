Bulandsehar News: चारू की तलाश : काली नदी में मगरमच्छ की आशंका से बढ़ी चिंता
Bulandsehar News: चारू की तलाश : काली नदी में मगरमच्छ की आशंका से बढ़ी चिंता
Bulandsehar News: नाले में बहकर लापता हुई छात्रा चारू की तलाश काली नदी तक पहुंचने के बाद रेस्क्यू अभियान में जुटी टीमों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। काली नदी में मगरमच्छ होने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार, वन विभाग ने पूर्व में काली नदी के कुछ संवेदनशील स्थानों पर मगरमच्छों की मौजूदगी की आशंका के चलते चेतावनी बोर्ड लगाए थे। इन बोर्डों पर लोगों से नदी के किनारे अनावश्यक रूप से जाने और पानी में उतरने से बचने की अपील की गई थी। चारू की तलाश में जुटी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, पीएसी, नगर पालिका और अन्य विभागों की टीमें विशेष सावधानी के साथ सर्च अभियान चला रही हैं।
नदी के गहरे हिस्सों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए तलाश की जा रही है।वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नदी किनारे जाने वाले लोगों को सतर्क रहना चाहिए और चेतावनी बोर्डों का पालन करना चाहिए। यदि कहीं मगरमच्छ दिखाई देता है तो इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दें और उसके पास जाने का प्रयास न करें। उधर, चारू की तलाश लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने भी रेस्क्यू टीमों को पूरी सतर्कता के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो।
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