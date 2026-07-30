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Bulandsehar News: चारू हादसा: परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल,सकुशल मिलने की कर रहे दुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: चारू हादसा: परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल,सकुशल मिलने की कर रहे दुआ

Bulandsehar News: चारू हादसा: परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल,सकुशल मिलने की कर रहे दुआ

Bulandsehar News: भूतेश्वर मंदिर के समीप तेज बारिश के दौरान खुले नाले में बह गई मासूम चारू कश्यप की तलाश में जिला प्रशासन ने अभियान का दायरा और बढ़ा दिया है। अब रेस्क्यू टीमों ने काली नदी में करीब 10 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। प्रशासन के निर्देश पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, पीएसी, नगर पालिका और सिंचाई विभाग की टीमें संयुक्त रूप से अभियान चला रही हैं। नाले से लेकर काली नदी तक के पूरे मार्ग पर लगातार तलाशी ली जा रही है। नदी के किनारों, झाड़ियों और संभावित स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

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चारू की तलाश के लिए प्रयत्नशील टीमें

अधिकारियों के अनुसार चारू की तलाश में आधुनिक उपकरणों के साथ-साथ स्थानीय गोताखोरों की भी मदद ली जा रही है। अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त टीमें भी लगाई गई हैं, ताकि किसी भी संभावित स्थान की जांच से कोई चूक न हो। उधर, चारू के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शहर के लोग भी लगातार मासूम के सकुशल मिलने की दुआ कर रहे हैं। वहीं इस हादसे के बाद खुले नालों की सुरक्षा व्यवस्था और नगर पालिका की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अफसरों का कहना है कि चारू की तलाश तब तक जारी रहेगी, जब तक उसका पता नहीं चल जाता। साथ ही हादसे की जांच भी अलग से कराई जा रही है और लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।

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सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

कोट ---

चारू की तलाश में रेसक्यू टीम को दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। काली नदी में दस किलोमीटर आगे तक बच्ची की तलाश की जा रही है।

-नीतीश कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन

सामान्य प्रश्न

चारू कश्यप कहाँ से बह गई थी?
चारू कश्यप भूतेश्वर मंदिर के समीप खुले नाले में बह गई थी।
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