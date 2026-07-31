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Bulandsehar News: चारू की तलाश : तलाश में जुटे सफाई कर्मी, रेस्क्यू जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: चारू की तलाश : तलाश में जुटे सफाई कर्मी, रेस्क्यू जारी

Bulandsehar News: चारू की तलाश : तलाश में जुटे सफाई कर्मी, रेस्क्यू जारी

Bulandsehar News: भूतेश्वर मंदिर के समीप नाले में बह गई बालिका चारू की तलाश के लिए नगर पालिका के अधिकांश सफाई कर्मियों को लगातार रेस्क्यू अभियान में लगाया गया है। पिछले कई दिनों से सफाई कर्मचारी नालों, काली नदी और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे सर्च अभियान में प्रशासन की टीमों के साथ जुटे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों के रेस्क्यू अभियान में व्यस्त रहने के कारण शहर के कई वार्डों में नियमित सफाई व्यवस्था प्रभावित होने लगी है। कई स्थानों पर कूड़ा उठान और नालियों की सफाई समय पर नहीं हो पा रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है。

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नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल

इधर, चारू हादसे के बाद नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। शासन स्तर पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका में तैनात दोनों सफाई निरीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं, घटना की जांच और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी प्रशासन के स्तर पर जांच के दायरे में है।

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जिला प्रशासन की प्राथमिकता

जिला प्रशासन का कहना है कि चारू की तलाश प्राथमिकता है और जब तक अभियान जारी रहेगा, सभी संबंधित विभागों के कर्मचारी समन्वय के साथ कार्य करते रहेंगे।

सफाईकर्मियों की कड़ी मेहनत

चार दिन से लगातार तलाश में जुटे हैं सफाईकर्मी

बुलंदशहर। चारू की तलाश में सफाई कर्मचारियों ने दिन रात एक कर रखी है। सफाई कर्मचारी कड़ी मेहनत से नालों में उतरे हुए हैं। कभी नाले में तो कभी प्लॉटों में भरे पानी में चारू को तलाशा जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चारू की तलाश के लिए कौन से कार्यकर्ता लगे हुए हैं?
नगर पालिका के अधिकांश सफाई कर्मियों को चारू की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान में लगाया गया है।
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