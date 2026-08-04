Bulandsehar News: दुष्कर्म पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Bulandsehar News: दुष्कर्म पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
Bulandsehar News: शादी का झांसा देकर करीब एक वर्ष तक बनाए शारीरिक संबंधदुष्कर्म पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों मौतदुष्कर्म पीड़िता की संदिग्ध परिस्थितियों मौतदुष्कर्म प
Bulandsehar News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती की मंगलवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन तबीयत बिगड़ने पर उसे उपचार के लिए गुलावठी ले गए, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर बीबीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी। बीबीनगर थाना प्रभारी हिमांशु चौधरी ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने हाल ही में गांव के ही अफजल उर्फ पप्पी पर शादी का झांसा देकर करीब एक वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाने, बाद में शादी से इन्कार करने और 22 जुलाई की रात अपने घर बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
युवती का यह भी आरोप था कि आरोपी के पास उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो हैं। उसकी तहरीर पर पुलिस ने30 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने नामजद आरोपी को 3 अगस्त को संबंधित धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी बीच मंगलवार को युवती की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए गुलावठी के अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवती की मौत के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
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