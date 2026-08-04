Bulandsehar News: बारिश का कहर: मकान की छत भरभराकर गिरी, मलबे में दबकर महिला गंभीर घायल
Bulandsehar News: बारिश का कहर: मकान की छत भरभराकर गिरी, मलबे में दबकर महिला गंभीर घायल
Bulandsehar News: बारिश के चलते तहसील क्षेत्र के गांव सरायघासी में मंगलवार को एक मकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिसके मलबे में दबकर 50 वर्षीय अमीना पत्नी निसार गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद परिवार और गांव में अफरा-तफरी मच गई। बताया जाता है कि घटना के समय अमीना घर के कमरे में मौजूद थीं, जबकि उनका बेटा अनस दूसरे कमरे में था। अचानक तेज आवाज के साथ छत गिरने पर अनस ने शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद मलबे में दबी अमीना को बाहर निकाला। गंभीर हालत में बुलंदशहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है।
ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के कारण मकान की छत गिर गयी। एसडीएम दिनेश चंद्र ने बताया कि गांव सरायघासी में महिला के छत के मलबे में दबने की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पर तहसील की टीम को भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन के नियमानुसार पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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