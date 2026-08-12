Bulandsehar News: कांवड़ मार्ग पर 10 फीट का अजगर निकला, कुत्ते को निगला
Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा के दौरान नरसेना क्षेत्र के गांव गजरौला के पास एक 10 फीट लंबा अजगर रजवाहे की पटरी पर निकल आया। अजगर ने पहले एक कुत्ते को निगल लिया, जिससे कांवड़ियों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने समय पर पहुंचकर अजगर को रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया।
Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा के दौरान नरसेना क्षेत्र के गांव गजरौला के पास रजवाहे की पटरी पर 10 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर ने पहले एक कुत्ते को निगल लिया था। कांवड़ियों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रजवाहे की पटरी से बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजर रहे थे, तभी रजवाहे में हलचल देखी गई। पास जाकर देखा तो एक विशाल अजगर कुत्ते को निगल रहा था। यह देख कांवड़ियों में अफरा-तफरी मच गई।
कुछ श्रद्धालुओं ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को काबू किया और सुरक्षित रेस्क्यू कर पास के जंगल में छोड़ दिया। इस संबंध में वन दरोगा प्रमोद कुमार ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा के दृष्टिगत वन विभाग की टीम द्वारा लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। सूचना मिलते ही तुरंत रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया है। श्रद्धालुओं से अपील है कि वे जंगली क्षेत्रों में सावधानी बरते।
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