Bulandsehar News: भाकियू महाशक्ति की पंचायत आज
Bulandsehar News: ब्लॉक क्षेत्र के गांव लोहरा में आज दोपहर 12 बजे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की पंचायत आयोजित की जाएगी। इस पंचायत में गांव की क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने पदाधिकारियों को उपस्थित होने की अपील की है।
Bulandsehar News: ब्लॉक क्षेत्र के गांव लोहरा में आज दोपहर 12 बजे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति की पंचायत आयोजित की जाएगी। पंचायत में गांव की क्षतिग्रस्त सड़कों की समस्या को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। पंचायत के संबंध में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने संबंधित पदाधिकारियों को पहुंचने की अपील की है।
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