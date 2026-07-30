Bulandsehar News: बिना जांच बिजली भार बढ़ाने का आरोप, जांच की मांग
Bulandsehar News: बिना जांच बिजली भार बढ़ाने का आरोप, जांच की मांगबिना जांच बिजली भार बढ़ाने का आरोप, जांच की मांगबिना जांच बिजली भार बढ़ाने का आरोप, जांच की मांगबिना
Bulandsehar News: घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शनों का भार बिना नोटिस और जांच के बढ़ाने, बिजली कटौती तथा कर्मचारियों पर अवैध वसूली के आरोपों को लेकर गुरुवार को ज्ञानेंद्र सिंह राघव के नेतृत्व में क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने अधिशासी अभियंता विद्युत सौरभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में जांच कराई जाए, बढ़ाया गया विद्युत भार पूर्ववत किया जाए और दोषी कर्मचारियों पर कार्यवाही हो। ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने चेतावनी दी कि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर अधिशासी अभियंता कार्यालय का घेराव कर आंदोलन किया जाएगा। अधिशासी अभियंता सौरभ मिश्रा ने शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
ज्ञापन देने वालों में अरबेश सिंह राघव, सतीश राघव, मुकेश चौहान, भूपेंद्र सिंह राघव, कंचन सिंह चौहान, अधिवक्ता सुरेंद्र राघव, प्रदीप राघव व अभिजीत सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे।
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