Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा: बुलंदशहर-औरंगाबाद हाईवे पर गड्ढे
Bulandsehar News: कांवड़ यात्रा: बुलंदशहर-औरंगाबाद हाईवे पर गड्ढे
Bulandsehar News: श्रावण मास का महीने होने होने के बाबजूद औरंगाबाद और आसपास के क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की हालत बेहद दयनीय बनी हुई है।बुलंदशहर-औरंगाबाद _गढ़मुक्तेश्वर हाईवे की दुर्दशा इस कदर खराब हो चुकी है कि सड़क जगह-जगह से टूटकर गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे हादसों का अंदेशा लगातार बना हुआ है।ऐसे में कावड़ियों की राह कैसे आसान होगी? सावन के महीने में हरिद्वार से गंगाजल लेकर बड़ी संख्या में शिवभक्त बुलंदशहर-औरंगाबाद-गढ़मुक्तेश्वर हाईवे से मथुरा,अलीगढ़,जेवर,टप्पल तक के कांवड़िए इस हाईवे से होकर अपने गंतव्य को गुजरते है। इसके बावजूद जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों की मरम्मत को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है।
मुढ़ी बकापुर मोड के पास सड़के ज्यादा खस्ताहाल है। यहां गहरे गड्ढे हो गए है।हल्की बारिश होते ही हाईवे पर गड्ढों में पानी भरने के साथ कीचड़ हो जाती है।विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल के अध्यक्ष नितिन सिंघल का कहना है कि सड़क के खड्डों को भरवाने के लिए कई बार विभागीय स्तर पर शिकायत की जा चुकी है। इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है,समस्या जस की तस पड़ी हुई है। जिससे रोजाना आवागमन करने वाले लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।पीडब्ल्यूडी विभाग के जूनियर इंजीनीनियर पुष्पराज सिंह का कहना है कि हाईवे पर हुए गड्ढों का संज्ञान लिया गया है और जल्द ही इनकी मरम्मत करवाकर सड़क को सही करा दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।