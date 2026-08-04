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Bulandsehar News: दो पक्षों में झगड़े को दबा गए थाना प्रभारी लाइन हाजिर, दो दरोगा निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: दो पक्षों में झगड़े को दबा गए थाना प्रभारी लाइन हाजिर, दो दरोगा निलंबित

Bulandsehar News: दो पक्षों में झगड़े को दबा गए थाना प्रभारी लाइन हाजिर, दो दरोगा निलंबित

Bulandsehar News: एसएसपी ने अहमदगढ़ क्षेत्र के गांव नौरंगाबाद जगदीशपुर में मारपीट के दौरान घायल युवक की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर सख्त रुख अपनाया है। थाना प्रभारी ने घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं दी थी, जबकि केस की विवेचना में भी लापरवाही बरती गई। इसके चलते एसएसपी ने थाना अहमदगढ़ के प्रभारी निरीक्षक विश्म्बर दयाल गंगवार को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वाले दो उपनिरीक्षक मनीष और सतीश को निलंबित किया गया है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 31 जुलाई को ग्राम नौरंगाबाद जगदीशपुर में एक परचून की दुकान के पास कुछ युवक शराब पी रहे थे। दुकानदार द्वारा विरोध करने पर शराबियों ने अभद्रता और गाली-गलौज शुरू कर दी। वहीं मौजूद स्थानीय निवासी धर्मवीर उर्फ डीपी ने जब इसका विरोध किया, तो युवकों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट में धर्मवीर के सिर में गंभीर चोट आई थी। ​गंभीर हालत में धर्मवीर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने एक नामजद और दो अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।​ मेरठ अस्पताल में इलाज के दौरान धर्मवीर उर्फ डीपी की मृत्यु हो गई। युवक की मौत के बाद पुलिस ने दर्ज मुकदमे को तरमीम करते हुए हत्या की धारा जोड़ दी। इसके साथ ही ​पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि इस घटना की जानकारी थाना प्रभारी द्वारा उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई। मामले में तत्काल कार्रवाई करने को लेकर लापरवाही बरती गई। इसके चलते थाना अहमदगढ़ के ​प्रभारी निरीक्षक विश्म्बर दयाल गंगवार को समय से कार्रवाई न करने और घटना की सूचना उच्चाधिकारियों से छिपाने के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। ​उपनिरीक्षक मनीष एवं सतीश को प्रकरण में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। एसएसपी ने बताया कि घटना में शामिल फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए स्वाट टीम को भी लगा दिया गया है.

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छोटे विवाद बनते हैं बड़े विवाद की वजह

थाना पुलिस द्वारा अक्सर छोटे विवादों को नजरअंदाज करते हुए लापरवाही बरती जाती है। जबकि उच्चाधिकारियों के स्पष्ट निर्देश हैं कि हर छोटे-बड़े विवाद को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी जाए। इसके बावजूद अहमदगढ़ की घटना को उच्चाधिकारियों से छिपा लिया गया। एसएसपी के सख्त रुख से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है.

सामान्य प्रश्न

अहमदगढ़ में युवक की मौत कैसे हुई?
युवक धर्मवीर को शराब पी रहे युवकों ने मारपीट के दौरान गंभीर चोटें पहुँचाईं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई।
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