Bulandsehar News: शातिर चोर दो चोरी के सिलेन्डर समेत गिरफ्तार
Bulandsehar News: कोतवाल शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने गुलावठी अंडर पास के पास दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 चोरी किए गए गैस के सिलेन्डर बरामद हुए। आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम वासिफ और जैद हैं, जिन्होंने ग्राम पीरबियावानी में चोरी की थी।
Bulandsehar News: कोतवाल शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर गुलावठी अंडर पास के पास से 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी किए गये गैस के 02 सिलेन्डर बरामद किये गये।अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उन्होंने गिरफ्तार आरोपियों के नाम वासिफ और जैद निवासी ग्राम पीरबियावानी बताए। गिरफ्तार दोनों आरोपी शातिर किस्म के चोर है जिनके द्वारा ग्राम पीरबियावानी में मुस्तकीम के बंद घर से सामान चोरी करने की घटना की गयी थी।
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