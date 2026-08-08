Bulandsehar News: गोवंश पर जंगली कुत्तों ने किया हमला
Bulandsehar News: शनिवार को औरंगाबाद थाना क्षेत्र के भीकमपुर गांव में जंगली कुत्तों के एक झुंड ने एक गोवंश पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने घायल गोवंश का उपचार किया और प्रशासन से लावारिस गोवंश छोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
Bulandsehar News: औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव भीकमपुर में शनिवार को जंगली कुत्तों के झुंड ने एक गोवंश पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर गोरक्षा दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घायल गोवंश का उपचार कराकर उसे गोशाला भेज दिया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति द्वारा गोवंश को लावारिस छोड़ दिया गया, जिसके कारण जंगली कुत्तों के हमले का शिकार हुआ। गोरक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि गोवंश को लावारिस छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पशुओं को इस तरह सड़कों पर छोड़ने से उनकी जान को खतरा बना रहता है और हादसों की आशंका भी रहती है।सूचना
पर पशु चिकित्सक की टीम ओर पुलिस मौके पर पहुंची है।
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