Bulandsehar News: सार्वजनिक स्थानों पर खुले नालों से हादसे का डर
Bulandsehar News: सार्वजनिक स्थानों पर खुले नालों से हादसे का डर
Bulandsehar News: नगर पालिका खुर्जा क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों के बाहर खुले नालों से हादसे का डर बना हुआ है। कई बार लोगों के साथ नाले में गिरकर हादसे हो चुके हैं। शिकायतों के बाद भी नगर पालिका की ओर से इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है। खुर्जा के कॉलेज रोड, जीटी रोड, नॉवल्टी रोड, मंदिर रोड सहित विभिन्न स्थानों से नाले गुजर रहे हैं। यहां पर रोडवेज बस स्टैंड, बैंक, शॉपिंग कांपलेक्स सहित कई सार्वजनिक स्थान भी हैं। जहां पर रोजाना सैकड़ों लोगों का आना जाना होता है। यहां पर खुले पड़े नाले से हादसे का खतरा बना हुआ है।
इसके संबंध में लोगों ने कई बार नगर पालिका में शिकायत की है। बता दें कि पूर्व में भी नाले में गिरने से लोगों के साथ हादसे हो चुके हैं। जिसके बाद भी अभी भी सार्वजनिक स्थानों पर नाले खुले हैं।कोट:नगर पालिका खुर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर खुले सभी नालों को ढकवाने के ईओ निर्देश दिए गए हैं। जल्दी ही नालों को ढकवाने का कार्य करा दिया जाएगा।-अंजना सिंघल, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, खुर्जा
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।