Bulandsehar News: डीसीडीएफ चेयरमैन के साथ ऑनलाइन ठगी, 8.93 लाख रुपये की धोखाधड़ी
Bulandsehar News: डीसीडीएफ चेयरमैन के साथ ऑनलाइन ठगी, 8.93 लाख रुपये की धोखाधड़ी
Bulandsehar News: जिले के डीसीडीएफ के चेयरमैन अनिल शर्मा के ऑनलाइन ठगी कर 8.93 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के अनुसार जिला सहकारी फेडरेशन के चेयरमैन अनिल शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है कि वह ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार हो गए। आरोप है कि साइबर ठगों ने डर और झांसे में लेकर उनसे कुल 8,93,053 रुपये की ठगी कर ली। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने ऑनलाइन माध्यम से धोखा देकर उनसे उनकी संपत्ति/राशि अपने कब्जे में ले ली।
मामले में विधिक कार्रवाई की मांग की गई है। एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि शिकायत की प्रति और कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज कंप्यूटर पर तैयार किए गए हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।साइबर पुलिस की अपील- किसी अनजान कॉल, लिंक या मैसेज पर भरोसा न करें।- ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड और यूपीआई पिन किसी से साझा न करें।- ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
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