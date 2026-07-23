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Bulandsehar News: सड़क परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करें : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: सड़क परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करें : डीएम

सड़क परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करें : डीएम
सड़क परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करें : डीएम

Bulandsehar News: जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने जनपद में लोक निर्माण विभाग की ओर से कराए जा रहे सड़क निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को यूटिलिटी शिफ्टिंग और वृक्षों के कटान की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि सड़क परियोजनाएं तय समय पर पूरी हो सकें। गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ने बताया कि जिले में 14 महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है। कई स्थानों पर बिजली के पोल और पेड़ों के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके लिए बिजली के पोलों की शिफ्टिंग और वृक्षों के कटान की धनराशि संबंधित विभागों को पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है。

सड़क चौड़ीकरण में बाधाएं

जिलाधिकारी ने वन विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे पेड़ों का कटान और बिजली के पोलों की शिफ्टिंग जल्द से जल्द कराई जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण, वन और विद्युत विभाग संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण करें तथा जहां आवश्यकता हो, वहां समन्वय बनाकर कार्रवाई सुनिश्चित करें। वृक्षों के कटान के दौरान आवश्यक विद्युत शटडाउन लेकर कार्य सुरक्षित ढंग से पूरा कराया जाए। बैठक में सीडीओ निशा ग्रेवाल, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग राहुल शर्मा समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक का अवलोकन

सामान्य प्रश्न

सड़क चौड़ीकरण के लिए कितने महत्वपूर्ण मार्गों का कार्य चल रहा है?
जिले में 14 महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है।
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