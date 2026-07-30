Bulandsehar News: भानुप्रताप इंटर कॉलेज में एनसीसी भर्ती, 61 कैडेट चयनित
Bulandsehar News: भानुप्रताप इंटर कॉलेज में एनसीसी भर्ती, 61 कैडेट चयनितभानुप्रताप इंटर कॉलेज में एनसीसी भर्ती, 61 कैडेट चयनितभानुप्रताप इंटर कॉलेज में एनसीसी भर्ती, 6
Bulandsehar News: नगर के भानुप्रताप इंटर कॉलेज में गुरुवार को 41वीं बटालियन एनसीसी के तत्वावधान में कैडेट भर्ती आयोजित की गई। कर्नल लवलेश पंगाल के निर्देशन में हुई भर्ती में सीनियर डिवीजन के 95 और जूनियर डिवीजन के 50 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। भर्ती प्रक्रिया में सूबेदार मेजर धर्मवीर सिंह, सूबेदार अवतार सिंह, सूबेदार प्रहलाद प्रसाद, हवलदार रमन सिंह, हवलदार बलविंद्र, जीसीआई सृष्टि अग्रवाल तथा लेफ्टिनेंट अवजीत कुमार सिंह ने शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया। इसमें सीनियर डिवीजन के 30 तथा जूनियर डिवीजन के 31 कैडेट चयनित हुए। भर्ती प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
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