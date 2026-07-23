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Bulandsehar News: अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी

Bulandsehar News: अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी

Bulandsehar News: कोतवाली नजर क्षेत्र के दनकौर रोड स्थित बैंक शाखा के सामने गुरुवार को अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची।पुलिस की सूचना पर पहुंचे मृतक के भतीजे अंकित ने शव की पहचान मोहल्ला खत्रीवाड़ा निवासी सुंदरलाल (53 वर्ष) के रूप में की। अंकित ने पुलिस को बताया कि सुंदरलाल घर में अकेले रहते थे। वह अक्सर बिना बताए घर से निकल जाते थे। कोतवाल शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया अत्यधिक शराब के सेवन के कारण मौत होने की आशंका है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया।

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