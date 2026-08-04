Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: युवक का शव सड़क किनारे मिला, हत्या की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: युवक का शव सड़क किनारे मिलायुवक का शव सड़क किनारे मिलायुवक का शव सड़क किनारे मिलायुवक का शव सड़क किनारे मिला

Bulandsehar News: युवक का शव सड़क किनारे मिला, हत्या की आशंका

Bulandsehar News: डिबाई थाने की रिपोर्टिंग चौकी दौलतपुर के भीमपुर में मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे रोड किनारे युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दौलतपुर चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब चार बजे सूचना मिली थी कि भीमपुर दोराहे बिजलीघर के सामने सड़क किनारे एक युवक का शव रोड़ किनारे पड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल लेकर गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस जांच में मृतक की पहचान सौरभ (24 वर्ष) पुत्र अनिल कुमार तिवारी निवासी दानपुर के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि सौरभ डिबाई में एक दुकान पर काम करता था।

ये भी पढ़ें:युवक का शव सड़क किनारे मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंक

परिजनों ने बताया कि सौरभ तीन दिन से घर नहीं आया था। परिजनों ने हत्या कर शव फेंकने की आशंका जताई। पुलिस के अनुसार मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।चौकी प्रभारी राहुल कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया से मामला एक्सीडेंट का लगता है। किसी भारी वाहन से इसकी टक्कर हो गई होगी। एकाएक हुई सौरभ की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: सुपौल: गढ़िया में युवक का शव बरामद, हत्या की आशंका
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Bulandsehar Latest News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।