Bulandsehar News: घर से बुलाकर दोस्त की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या
Bulandsehar News: शिकारपुर के गांव सदरपुर में नरेश की हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। परिजनों ने गांव के युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। 42 वर्षीय नरेश का शव खेत में मिला, जिसकी पहचान होते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bulandsehar News: शिकारपुर के गांव सदरपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दोस्त को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। मंगलवार सुबह 42 वर्षीय नरेश पुत्र फकीरा का शव गांव से करीब 500 मीटर दूर खेत में मिला तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिजनों ने गांव के एक युवक पर नरेश की हत्या करने का आरोप लगाया है। मंगलवार सुबह ग्रामीण पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेतों में गए थे। इसी दौरान एक खेत में नरेश का शव पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना गांव में तेजी से फैल गई। ग्रामीणों ने जानकारी नरेश के परिजनों और पुलिस को दी। परिजन मौके पर पहुंचे और नरेश की शिनाख्त होते ही परिवार में कोहराम मच गया। थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए। मृतक के पिता फकीरा ने गांव के ही एक युवक को नामजद करते हुए तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है。
बेटी-बेटा गए थे कांवड़ लाने
नरेश की 17 वर्षीय बेटी ने बताया कि वह भाई आनंद के साथ अनूपशहर से कांवड़ लेने गई थी। मंगलवार सुबह गांव लौटने पर उन्हें पिता की हत्या की जानकारी मिली। पिता की मौत की खबर सुनकर दोनों भाई-बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में शोक व्याप्त है।
कहना इनका...
प्रारंभिक जांच में मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
-नितिन जावला, थाना प्रभारी सलेमपुर
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