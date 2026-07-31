Bulandsehar News: ​पति को जहर देकर मारने की रची साजिश, पत्नी सहित ससुरालियों पर गंभीर आरोप

Bulandsehar News: जिले में शादीशुदा जिंदगी में कलह के बीच पति को रास्ते से हटाने के लिए जहर देकर हत्या करने की साजिश रचने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी, सास, साली और एक अन्य रिश्तेदार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। नगर कोतवाली में ​बागपत जिले के खिंडौड़ा निवासी वीरेंद्र सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि उसकी शादी वर्ष 2018 में मेरठ निवासी शिवानी चौधरी से हुई थी। पीड़ित का आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी का आचरण संदिग्ध था और वह किसी अन्य व्यक्ति से मोबाइल पर संपर्क में थी। विरोध करने और परिजनों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ था, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। दोनों पक्षों के समझाने पर वीरेंद्र अपनी पत्नी को लेकर अनूपशहर में रहने लगा। पीड़ित ने बताया कि गत 5 जुलाई की रात खाना खाने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे उल्टी और बुखार की शिकायत हुई, लेकिन उस समय उसने सामान्य बीमारी समझकर दवा ले ली थी। इसके बाद 16 जुलाई को उसकी पत्नी का मौसेरा भाई विपिन उससे मिलने बुलंदशहर पहुंचा। विपिन ने उसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसकी पत्नी, सास और साली राखी मिलकर वीरेंद्र की हत्या की साजिश रच रहे हैं। विपिन ने बताया कि उसे एक पुड़िया(जहर) दी गई थी, जिसे चाय या कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर देना था。