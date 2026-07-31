Bulandsehar News: पति को जहर देकर मारने की रची साजिश, पत्नी सहित ससुरालियों पर गंभीर आरोप
Bulandsehar News: पति को जहर देकर मारने की रची साजिश, पत्नी सहित ससुरालियों पर गंभीर आरोप
Bulandsehar News: जिले में शादीशुदा जिंदगी में कलह के बीच पति को रास्ते से हटाने के लिए जहर देकर हत्या करने की साजिश रचने का मामला सामने आया है। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी, सास, साली और एक अन्य रिश्तेदार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है। नगर कोतवाली में बागपत जिले के खिंडौड़ा निवासी वीरेंद्र सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया है कि उसकी शादी वर्ष 2018 में मेरठ निवासी शिवानी चौधरी से हुई थी। पीड़ित का आरोप है कि शादी के बाद से ही पत्नी का आचरण संदिग्ध था और वह किसी अन्य व्यक्ति से मोबाइल पर संपर्क में थी। विरोध करने और परिजनों के समझाने के बाद मामला शांत हुआ था, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। दोनों पक्षों के समझाने पर वीरेंद्र अपनी पत्नी को लेकर अनूपशहर में रहने लगा। पीड़ित ने बताया कि गत 5 जुलाई की रात खाना खाने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। उसे उल्टी और बुखार की शिकायत हुई, लेकिन उस समय उसने सामान्य बीमारी समझकर दवा ले ली थी। इसके बाद 16 जुलाई को उसकी पत्नी का मौसेरा भाई विपिन उससे मिलने बुलंदशहर पहुंचा। विपिन ने उसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसकी पत्नी, सास और साली राखी मिलकर वीरेंद्र की हत्या की साजिश रच रहे हैं। विपिन ने बताया कि उसे एक पुड़िया(जहर) दी गई थी, जिसे चाय या कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर देना था。
पहले कुत्ते पर किया जहर का परीक्षण
विपिन के दावों के मुताबिक, इस जहर का परीक्षण पहले एक कुत्ते पर किया जा चुका था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। विपिन ने पीड़ित को बताया कि इस काम के बदले उसे 5 लाख रुपये देने का लालच दिया गया था। साथ ही पीड़ित की मौत के बाद उसके एटीएम से पैसे निकालने और नौकरी दिलवाने तक का प्लान बनाया गया था। विपिन ने इस पूरी साजिश की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पीड़ित को सौंपी। पीड़ित का आरोप है कि पत्नी द्वारा 5 जुलाई को भी खाने में जहर दिया था, लेकिन उल्टी हो जाने के कारण उसकी जान बच गई थी। नगर पुलिस ने पत्नी शिवानी चौधरी, सास सरोज, साली राखी और अन्य संलिप्त लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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लेखक के बारे मेंAnil Sharma
शॉर्ट बायो:
अनिल शर्मा पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बुलंदशहर में ब्यूरो प्रभारी के रूप में कार्य रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अनिल शर्मा भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बुलंदशहर ब्यूरो प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक एवं विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टिंग भी करते हैं।
कॅरियर का सफर
अनिल शर्मा ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण अखबार से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान दोनों ही समाचार पत्रों में राजनीति, शिक्षा,धर्म बीट पर काम करने का मौका मिला।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, बीएड के साथ-साथ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर होने से अनिल शर्मा को पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। इसी वजह से वह शिक्षा, इनोवेशन, राजनीति विश्लेषण पर केंद्रित स्टोरीज़ लिख रहे हैं।
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विकास, समाज, अपराध, राजनीति से जुड़े विषयों पर अनिल शर्मा की गहरी समझ है। विकास, अपराध, राजनीति में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। अनिल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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