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Bulandsehar News: गन्ने के खेत में मिले युवक के शव की शिनाख्त, लेन-देन के विवाद में हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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गन्ने के खेत में मिले युवक के शव की शिनाख्त, लेन-देन के विवाद में हत्या का आरोप
गन्ने के खेत में मिले युवक के शव की शिनाख्त, लेन-देन के विवाद में हत्या का आरोप

Bulandsehar News: शनिवार को थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत से मिले युवक के शव के मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीर में पैसों के लेन-देन के विवाद को हत्या की वजह बताते हुए एक नामजद समेत अन्य लोगों पर वारदात का आरोप लगाया गया है। बीबीनगर कस्बे के धारा सिंह की मढ़ैया निवासी मनोज कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसका भाई प्रमोद कुमार उर्फ बिट्टू 31 जुलाई की सुबह करीब आठ से नौ बजे के बीच घर से यह कहकर निकला था कि वह कस्बा बीबीनगर में धर्मेंद्र के पास पैसों के लेन-देन का हिसाब करने जा रहा है।

इसके बाद वह वापस नहीं लौटा। बाद में उसका शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ। मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि बीबीनगर निवासी धर्मेंद्र व उसके अन्य साथियों ने मिलकर प्रमोद की हत्या की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी हिमांशु चौधरी ने बताया कि मामले से जुड़े पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। हत्यारोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।

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