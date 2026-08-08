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Bulandsehar News: अस्पताल से बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: गौतमबुद्ध नगर जिले के दनकौर क्षेत्र में, नरेशराज ने अपने बीमार पुत्र का इलाज कराते समय अस्पताल परिसर में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। 5 और 6 अगस्त की रात अज्ञात चोर ने उनकी बाइक चोरी कर ली। नरेशराज ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और कार्रवाई की मांग की है।

Bulandsehar News: अस्पताल से बाइक चोरी

Bulandsehar News: गौतमबुद्ध नगर जिले के थाना दनकौर क्षेत्र के गांव बिलासपुर निवासी नरेशराज पुत्र रामदास 30 जुलाई को अपने बीमार पुत्र नैतिक को उपचार के लिए भूड़ स्थित एक निजी अस्पताल लेकर आए थे। उपचार के दौरान उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल अस्पताल परिसर में खड़ी कर दी और बच्चे की तीमारदारी में लग गए। आरोप है कि 5 और 6 अगस्त की रात अज्ञात चोर अस्पताल परिसर से बाइक चोरी कर ले गए। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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