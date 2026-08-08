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Bulandsehar News: बेटी पर चोरी के आरोप में मां-बेटी को बंधक बनाकर पीटा, बेटी से छेड़छाड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव तोमड़ी में चोरी का आरोप लगाकर मां-बेटी को बंधक बनाया गया। आरोपियों ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की और मां की पिटाई की। दोनों गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़िता ने एक आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी।

Bulandsehar News: बेटी पर चोरी के आरोप में मां-बेटी को बंधक बनाकर पीटा, बेटी से छेड़छाड़

Bulandsehar News: औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव तोमड़ी में चोरी का आरोप लगाकर मां-बेटी को धोखे से बुलाकर उन्हें बंधक बना दिया। बेटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए दोनों की बेरहमी से पिटाई कर डाली। दोनों ने भागकर जान बचाई है। मां के सीधे हाथ में फैक्चर है। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़िता ने एक को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है। अगौता थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मां बेटी तोमड़ी गांव में एक युवक के यहां काम करती है। महिला के अनुसार छह अगस्त की रात तोमड़ी निवासी युवक ने फोन कर घर में चोरी होने की बात कहकर उन्हें अपने पास बुला लिया।

घटना का विवरण

युवक ने महिला की बेटी पर चोरी का आरोप लगाते हुए मां-बेटी को बंधक बना लिया। बेटी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ जबरन छेड़छाड़ कर दी और दोनों की बेरहमी से पिटाई कर डाली। पिटाई से महिला के सीधे हाथ में फैक्चर हो गया। जबकि उसकी बेटी बेहोश हो गई। शुक्रवार की दोपहर मौका पाकर महिला घर से फरार हो गई। जबकि उसकी बेटी वहीं पर ही बंधक बनी रही। शनिवार तड़के चार बजे बेटी के होश में आने पर वह वहां से भागकर गांव खनोदा स्थित अपनी ननिहाल में पहुंची और वहां पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। ननिहाल वालों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। जिसके बाद परिजन और रिश्तेदार एकत्रित होकर औरंगाबाद थाने पर पहुंचे। आरोपी को नामजद करते हुए तहरीर दी। पुलिस ने दोनों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें सीएचसी लखावटी में भर्ती कराया। सीएचसी में बेटी बार बेहोश हो रही थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। बार बार बोलने में बदहवास हो रही थी। चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया है। औरंगाबाद थाना प्रभारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की।

कोट--

पुलिस कार्रवाई

पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी मनोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

-जीत सिंह यादव,चौकी प्रभारी पिपाला

सामान्य प्रश्न

इस घटना में कब और क्या हुआ?
यह घटना छह अगस्त की रात को तोमड़ी गांव में हुई, जहां मां-बेटी को चोरी के आरोप में बंधक बनाया गया।
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