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Bulandsehar News: सुबह से मंडराए बारिश के बादल, फिर खिली धूप से बढ़ी उमस,तापमान 33 डिग्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: सुबह से मंडराए बारिश के बादल, फिर खिली धूप से बढ़ी उमस,तापमान 33 डिग्री

सुबह से मंडराए बारिश के बादल, फिर खिली धूप से बढ़ी उमस,तापमान 33 डिग्री
सुबह से मंडराए बारिश के बादल, फिर खिली धूप से बढ़ी उमस,तापमान 33 डिग्री

Bulandsehar News: जनपद में सोमवार को सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। आसमान में काले-घने मानसूनी बादलों का डेरा जमा रहा, जिससे झमाझम बारिश की उम्मीद जागी। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही बादलों और धूप की आंख-मिचौली का खेल शुरू हो गया, जिसने लोगों को गर्मी और उमस से बेहाल कर दिया। सोमवार को सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर के समय मौसम का रुख अचानक बदला और कुछ क्षेत्रों में कुछ देर के लिए हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश से मौसम सुहाना होने की आस जगी थी, लेकिन कुछ ही देर में धूप निकल आई। बूंदाबांदी के बाद धूप निकलते ही हवा में नमी का स्तर बढ़ गया, जिससे राहत की बजाय उमस का प्रकोप और तीखा हो गया।

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चिपचिपी गर्मी और पसीने से लोग दिनभर छटपटाते नजर आए। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियसपर रिकॉर्ड हुआ। भले ही पारे में कोई बड़ा उछाल न आया हो, लेकिन वातावरण में उमस अधिक होने के कारण लोगों को तीखी गर्मी का अहसास हुआ। सड़कों पर निकले राहगीर और बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे लोग पसीने से तर-बतर दिखे। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी हवाओं की सक्रियता के चलते क्षेत्र में बारिश की संभावना बनी हुई हैं। आगामी कुछ दिनों में जिले के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को इस भीषण उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।

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