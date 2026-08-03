Bulandsehar News: सुबह से मंडराए बारिश के बादल, फिर खिली धूप से बढ़ी उमस,तापमान 33 डिग्री
Bulandsehar News: सुबह से मंडराए बारिश के बादल, फिर खिली धूप से बढ़ी उमस,तापमान 33 डिग्री
Bulandsehar News: जनपद में सोमवार को सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आया। आसमान में काले-घने मानसूनी बादलों का डेरा जमा रहा, जिससे झमाझम बारिश की उम्मीद जागी। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही बादलों और धूप की आंख-मिचौली का खेल शुरू हो गया, जिसने लोगों को गर्मी और उमस से बेहाल कर दिया। सोमवार को सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर के समय मौसम का रुख अचानक बदला और कुछ क्षेत्रों में कुछ देर के लिए हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश से मौसम सुहाना होने की आस जगी थी, लेकिन कुछ ही देर में धूप निकल आई। बूंदाबांदी के बाद धूप निकलते ही हवा में नमी का स्तर बढ़ गया, जिससे राहत की बजाय उमस का प्रकोप और तीखा हो गया।
चिपचिपी गर्मी और पसीने से लोग दिनभर छटपटाते नजर आए। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियसपर रिकॉर्ड हुआ। भले ही पारे में कोई बड़ा उछाल न आया हो, लेकिन वातावरण में उमस अधिक होने के कारण लोगों को तीखी गर्मी का अहसास हुआ। सड़कों पर निकले राहगीर और बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे लोग पसीने से तर-बतर दिखे। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी हवाओं की सक्रियता के चलते क्षेत्र में बारिश की संभावना बनी हुई हैं। आगामी कुछ दिनों में जिले के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को इस भीषण उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।