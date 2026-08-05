Bulandsehar News: शहर में उमस से पसीना-पसीना, देहात में बारिश, तापमान 32 डिग्री
Bulandsehar News: शहर में उमस से पसीना-पसीना, देहात में बारिश, तापमान 32 डिग्री
Bulandsehar News: मंगलवार को हुई झमाझम बारिश के बाद जहां लोगों को मौसम के सुहाना बने रहने की उम्मीद थी, वहीं बुधवार को खिली धूप और बादलों की आंख-मिचौली ने उमस भरी गर्मी का प्रकोप बढ़ा दिया। तड़के हुई हल्की बारिश से मौसम कुछ देर के लिए जरूर खुशनुमा हो गया था, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, धूप और बादलों के इस खेल ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया। उमस से पसीना-पसीना नजर आए। शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। - देहात में बरसे बदरा, शहर में उमस ने किया बेहाल
ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश
ग्रामीण अंचल के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश हुई। जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिली, लेकिन जिला मुख्यालय और शहरी क्षेत्रों में पूरा दिन बादलों की आवाजाही बनी रही। हवा में भारी नमी (आर्द्रता) होने के कारण चिपचिपी गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया। शाम तक बारिश की उम्मीद रही, लेकिन बारिश नहीं हुई।
आगे भी बदला रहेगा मौसम
मौसम विभाग के जानकारों के मुताबिक अभी जिले में मानसून की सक्रियता बनी हुई है और बारिश की पूरी संभावना है। आने वाले दिनों में बादलों के बरसने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे बुलंदशहर के लोगों को इस चिपचिपी और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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