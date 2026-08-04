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Bulandsehar News: दिनभर उमस से बेहाल रहे लोग, शाम की झमाझम बारिश ने दी राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: दिनभर उमस से बेहाल रहे लोग, शाम की झमाझम बारिश ने दी राहत

Bulandsehar News: दिनभर उमस से बेहाल रहे लोग, शाम की झमाझम बारिश ने दी राहत

Bulandsehar News: मानसून के तेवर एक बार फिर तल्ख हुए हैं। सोमवार को सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा, लेकिन धूप न निकलने के बावजूद भयंकर उमस ने लोगों का जनजीवन बेहाल कर दिया। दिन चढ़ने के साथ ही लोग गर्मी और उमस के कारण पसीने से तर-बतर नजर आए। हालांकि शाम ढलते ही मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश ने शहरवासियों को गर्मी से बड़ी राहत दी। इसके बाद देर रात तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। सोमवार को मौसम का मिजाज मिला-जुला रहा। सुबह से मंडरा रहे बादलों के बीच उमस इतनी ज्यादा थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था।

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शाम को हुई मानसूनी बारिश ने तापमान में जरूर ठंडक घोल दी, लेकिन जल निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव और कीचड़ की स्थिति बन गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी कुछ दिनों तक शहर में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान लगातार होने वाली मानसूनी बारिश से तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे गर्मी से पूरी तरह निजात मिलने की उम्मीद है।

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