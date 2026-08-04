Bulandsehar News: दिनभर उमस से बेहाल रहे लोग, शाम की झमाझम बारिश ने दी राहत
Bulandsehar News: दिनभर उमस से बेहाल रहे लोग, शाम की झमाझम बारिश ने दी राहत
Bulandsehar News: मानसून के तेवर एक बार फिर तल्ख हुए हैं। सोमवार को सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा, लेकिन धूप न निकलने के बावजूद भयंकर उमस ने लोगों का जनजीवन बेहाल कर दिया। दिन चढ़ने के साथ ही लोग गर्मी और उमस के कारण पसीने से तर-बतर नजर आए। हालांकि शाम ढलते ही मौसम ने अचानक करवट ली और झमाझम बारिश ने शहरवासियों को गर्मी से बड़ी राहत दी। इसके बाद देर रात तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। सोमवार को मौसम का मिजाज मिला-जुला रहा। सुबह से मंडरा रहे बादलों के बीच उमस इतनी ज्यादा थी कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था।
शाम को हुई मानसूनी बारिश ने तापमान में जरूर ठंडक घोल दी, लेकिन जल निकासी के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव और कीचड़ की स्थिति बन गई। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी कुछ दिनों तक शहर में तेज बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान लगातार होने वाली मानसूनी बारिश से तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे गर्मी से पूरी तरह निजात मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।