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Bulandsehar News: जवाबदेही : सिर्फ समीक्षा बैठकों तक सिमटी तैयारी, सवालों के घेरे में प्रशासन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: चारू हादसा : जवाबदेही : सिर्फ समीक्षा बैठकों तक सिमटी तैयारी, सवालों के घेरे में प्रशासन

Bulandsehar News: जवाबदेही : सिर्फ समीक्षा बैठकों तक सिमटी तैयारी, सवालों के घेरे में प्रशासन

Bulandsehar News: शहर में लगातार सामने आ रही जलभराव, खुले नाले और क्षतिग्रस्त सीवर चैंबरों की घटनाओं ने अब केवल नगर पालिका ही नहीं, बल्कि जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि यदि मानसून से पहले अधिकारियों ने कागजी बैठकों के बजाय सड़कों पर उतरकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण किया होता तो कई गंभीर हालात टाले जा सकते थे। बारिश शुरू होने से पहले हर वर्ष मानसून तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठकें आयोजित होती हैं। इनमें नालों की सफाई, जलनिकासी व्यवस्था, सीवर लाइन, चैंबरों की मरम्मत और संवेदनशील स्थानों की निगरानी के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन इस बार भी अधिकांश तैयारियां फाइलों और बैठकों तक ही सीमित रहीं। शहर के कई इलाकों में नाले खुले रहे, सीवर चैंबर क्षतिग्रस्त रहे और पहली ही तेज बारिश में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। लोगों का कहना है कि आला अधिकारियों ने यदि स्वयं संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया होता, तो खुले नाले, टूटे चैंबर और जलभराव वाले स्थान पहले ही चिन्हित कर लिए जाते। इससे समय रहते मरम्मत और सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते थे। हाल के हादसों के बाद जिला प्रशासन ने नगर पालिका के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है.

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अब चर्चाएं इस बात की भी हैं

कि यदि जांच में उच्च स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो पालिका के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही को लेकर लोगों की निगाहें आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं.

उठ रहे हैं ये सवाल

-क्या मानसून से पहले संवेदनशील क्षेत्रों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण हुआ?

-समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों का पालन किस स्तर तक हुआ?

-क्षतिग्रस्त सीवर चैंबर और खुले नालों की सूची क्यों नहीं बनाई गई?

-जलभराव वाले स्थानों पर पहले से सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए?

-यदि खामियां पहले से थीं तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी?

दो और अधिकारियों पर गिर सकती है गाज

बुलंदशहर। बच्ची के नाले में बह जाने की हृदयविदारक घटना के बाद निदेशालय ने नगर पालिका के दो अवर अभियंता और दो सफाई निरीक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। माना जा रहा है कि अभी भी दो अधिकारियों पर सस्पेंशन की तलवार लटकी हुई है। निदेशालय के बाद अब शासन स्तर से कार्रवाई होनी है। हालांकि अंतिम निर्णय जांच और शासन के निर्देशों पर निर्भर करेगा.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या मानसून से पहले संवेदनशील क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया था?
नहीं, अधिकारियों ने कागजी बैठकों के बजाय सड़कों पर जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण नहीं किया।
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