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Bulandsehar News: मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: मोहल्ला विकास कालोनी के निवासी संजीव कुमार ने थाने में मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने उनके घर में घुसकर मोबाइल चुरा लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

Bulandsehar News: मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज

Bulandsehar News: मोहल्ला विकास कालोनी निवासी संजीव कुमार पुत्र श्रीचन्द ने थाने में मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि घर के अन्दर घुसकर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोबाइल चोरी कर लिया गया। जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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