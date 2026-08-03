Bulandsehar News: नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया किरायेदार
Bulandsehar News: दवा लेने अलीगढ़ गई थी मां, घर लौटने पर गायब मिली 16 वर्षीय बेटीनाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया किरायेदारनाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया
Bulandsehar News: नगर के भूड क्षेत्र स्थित एक किराये के मकान से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पीड़िता की मां ने साथ में किराये पर रहने वाले युवक पर अपनी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली में मूल रूप से अनूपशहर क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली पीड़िता महिला ने बताया कि वह पिछले लगभग दो साल से नगर के भूड क्षेत्र में किराये के मकान में रह रही हैं। पीड़िता के अनुसार, बीते 27 जुलाई को वह अपनी दवा लेने के लिए अलीगढ़ गई हुई थीं।
28 जुलाई को जब वह वापस घर लौटीं, तो उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर पर नहीं मिली। पीड़िता ने काफी खोजबीन की, लेकिन बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। पीड़िता का आरोप है कि उसी मकान में किराये पर रहने वाला नरेंद्र पुत्र होमलाल निवासी बुलंदशहर उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। ऐसे में उन्हें अपनी पुत्री के साथ अनहोनी की आशंका बनी हुई है। मामले में पीड़िता की तहरीर पर नगर पुलिस ने आरोपी नरेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नगर कोतवाली प्रभारी का कहना है कि आरोपी व किशोरी की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है, जल्द ही किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।
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