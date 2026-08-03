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Bulandsehar News: मामा के यहां रह रही युवती को अगवा करने पर रिपोर्ट दर्ज 

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: गांव के निवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी भांजी रात में लापता हो गई है। उसकी भांजी को जितेश नामक युवक बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दी है। युवती को जल्द बरामद करने और आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

Bulandsehar News: मामा के यहां रह रही युवती को अगवा करने पर रिपोर्ट दर्ज 

Bulandsehar News: थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि हापुड़ थाना क्षेत्र के गांव निवासी उसकी बहन की पुत्री उसके यहां काफी दिनों से रह रही हैं। गुरुवार रात उसकी भांजी अचानक लापता हो गई। शुक्रवार को उसने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। जानकारी मिली कि कोतवाली स्याना के गांव वैरा फिरोजपुर निवासी जितेश उसकी भांजी को बहला-फुसलाकर अपहरण करके ले गया है। थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शीघ्र ही युवती को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया जायेगा।

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