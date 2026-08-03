Bulandsehar News: मामा के यहां रह रही युवती को अगवा करने पर रिपोर्ट दर्ज
Bulandsehar News: गांव के निवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी भांजी रात में लापता हो गई है। उसकी भांजी को जितेश नामक युवक बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच प्रारंभ कर दी है। युवती को जल्द बरामद करने और आरोपी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
Bulandsehar News: थाना क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि हापुड़ थाना क्षेत्र के गांव निवासी उसकी बहन की पुत्री उसके यहां काफी दिनों से रह रही हैं। गुरुवार रात उसकी भांजी अचानक लापता हो गई। शुक्रवार को उसने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। जानकारी मिली कि कोतवाली स्याना के गांव वैरा फिरोजपुर निवासी जितेश उसकी भांजी को बहला-फुसलाकर अपहरण करके ले गया है। थाना प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शीघ्र ही युवती को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया जायेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।