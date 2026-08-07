Bulandsehar News: मंदबुद्धि युवक को मुर्गी फार्म पर ले जाकर पीटा
Bulandsehar News: कोतवाली देहात के गांव मामन कलां में मंदबुद्धि युवक फराज को दबंगों ने स्कूटी पर ले जाकर लाठी-डंडों से पीटा। उसके भाईयों पर भी हमला किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। देहात पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Bulandsehar News: कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव मामन कलां में एक मंदबुद्धि युवक को दबंगों ने स्कूटी पर बैठाकर मुर्गी फार्म पर ले जाकर लाठी-डंडों से पीटा। इसका पता चलने पर उसको बचाने पहुंचे भाईयों पर भी हमला कर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। देहात पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली देहात में गांव मामन कलां निवासी पीड़ित मोहम्मद फुरकान ने तहरीर देकर बताया कि 4 अगस्त की रात उनका 28 वर्षीय मंदबुद्धि भाई फराज गांव में घूम रहा था। आरोप है कि गांव का ही अबुजर उसे बहला-फुसलाकर अपनी स्कूटी पर बैठाकर मुर्गी फार्म पर ले गया।
आरोप है कि वहां किसी बात को लेकर अबुजर और उसके साथियों कफील, साहीब तथा अफसर ने फराज के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की। ग्रामीणों से सूचना मिलने पर फुरकान अपने दूसरे भाई परवेज को लेकर मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव करने का प्रयास किया। आरोप है कि हमलावरों ने उन दोनों पर भी लाठी-डंडों से हमला कर दिया और धमकी देते हुए फरार हो गए। देहात पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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