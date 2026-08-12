Bulandsehar News: शिवभक्तों की आस्था से चमका बाजार, दो सप्ताह में 400 करोड़ का कारोबार

Bulandsehar News: सावन मास की शिवरात्रि के समापन के बाद जिले में संपन्न हुई भव्य कांवड़ यात्रा से स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। इस दौरान 400 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ। कांवड़ यात्रा में स्टील कलशों की भारी बिक्री हुई है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं।

Bulandsehar News: सावन मास की शिवरात्रि के समापन के साथ ही जिले में संपन्न हुई भव्य कांवड़ यात्रा ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और बाजार को जबरदस्त रफ्तार दी है। बीते दो सप्ताह के दौरान जिले भर के प्रमुख बाजारों में सेवादारों की भारी चहल-पहल देखने को मिली। कांवड़ यात्रा से जुड़ी सामग्रियों, भगवा वस्त्रों, सजावटी सामानों, खाद्य पदार्थों, टेंट, लाइटिंग और साउंड सिस्टम को मिलाकर कुल मिलाकर 400 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार दर्ज किया गया है। आस्था के इस महापर्व में हुई रिकॉर्ड खरीदारी से थोक व्यापारियों, किराना व्यवसायियों, टेंट और साउंड ऑपरेटरों से लेकर छोटे रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं तक सभी के चेहरे खिल उठे हैं। सावन माह की शुरुआत होते ही जिले के बाजारों की रौनक पूरी तरह बदल गई थी। इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों के बीच पारंपरिक बांस की कांवड़ के साथ-साथ स्टील के कलशों की मांग देखने को मिली। व्यापारियों के अनुसार इस बार कांवड़ यात्रा में 11 लीटर से लेकर 100 और 200 लीटर तक की विशाल क्षमता वाले स्टील कलशों की जमकर बिक्री हुई। कांवड़ को आकर्षक रूप देने के लिए बांस, प्लास्टिक के केन, पीतल की घंटियां, त्रिशूल, झंडे और विशेष एलईडी लाइटिंग के सामानों की भी दुकानदारों ने जमकर बिक्री की। शिवभक्तों के पहनावे में 'महाकाल' और 'हर-हर महादेव' के चित्रों एवं स्लोगन वाले भगवा टी-शर्ट, गमछे, हाफ पैंट और वाटरप्रूफ बैग्स की भारी मांग बनी रही।

भंडारे और सजावट में खप गए 100 करोड़ से अधिक व्यापार की इस अपार तेजी में कांवड़ मार्गों पर लगाए गए सेवा शिविरों और भंडारों की भी सबसे बड़ी भूमिका रही। जिले भर के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा शिवभक्त कांवड़ियों के विश्राम और भोजन के लिए 100 से अधिक भंडारे आयोजित किए गए। एक-एक बड़े भंडारे के आयोजन पर आयोजकों द्वारा लगभग पांच लाख से पांच लाख रुपये तक की धनराशि खर्च की गई। इस वजह से जिले के किराना, फल, दूध, मावा, आटा, चावल, देसी घी, मेवे, जूस और मिनरल वाटर के बाजार में बंपर खपत देखने को मिली। इसके अलावा कांवड़ शिविरों के निर्माण और विशाल डीजे-झांकियों की तैयारियों के चलते टेंट व्यवसायियों, लाइट ऑपरेटरों और साउंड सिस्टम संचालकों को दो सप्ताह तक लगातार भारी बुकिंग मिली। कारोबारियों का कहना है कि बीते दो हफ्तों से जो बाजार गुलजार रहा उससे पिछले कुछ समय से छाई सुस्ती पूरी तरह दूर हो गई है और जिले की अर्थव्यवस्था को एक नया संबल मिला है।

स्टील के कलशों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री कांवड़ यात्रा के बदले स्वरूप ने इस बार स्टील कारोबार को भी पूरी तरह से बदल दिया है। सबसे ज्यादा स्टील के कलशों की बिक्री जिले में हुई है। स्टील कारोबारी प्रियांक गर्ग बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा में प्लास्टिक की कैन में जल लाने का सिस्टम खत्म हो गया है, अब शिवभक्त स्टील के कलशों में जल लेकर आ रहे हैं। स्टील का एक कलश एक लीटर से लेकर दस लीटर तक हैं। इनकी कीमत 200 रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक है। 50 करोड़ से अधिक का स्टील का कारोबार जिले में हुआ है, इसके अलावा रेशम की पट्टी सहित अन्य सामान बिका है। उन्होंने बताया कि स्टील की काफी खपत कांवड़ यात्रा के दौरान हुई है।