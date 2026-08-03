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Bulandsehar News: सावन के पहले सोमवार पर अंबकेश्वर महादेव में उमड़ा जनसैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: सावन के पहले सोमवार पर अंबकेश्वर महादेव में उमड़ा जनसैलाब

Bulandsehar News: सावन के पहले सोमवार पर अंबकेश्वर महादेव में उमड़ा जनसैलाब

Bulandsehar News: सावन मास के पहले सोमवार पर अहार स्थित ऐतिहासिक अंबकेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तड़के चार बजे से ही शिवभक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया था। सुबह से दोपहर बाद तक गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजा-अर्चना का सिलसिला लगातार चलता रहा। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र दिनभर 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के उद्घोष से भक्तिमय बना रहा। सावन के पहले सोमवार को क्षेत्र के अलावा बुलंदशहर, अनूपशहर, डिबाई, खुर्जा और आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। शिवभक्तों ने अवंतिका देवी गंगा घाट, सिद्ध बाबा गंगा घाट और अनूपशहर गंगा घाट से गंगाजल लाकर भगवान शिव का विधि-विधान से अभिषेक किया।

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मंदिर समिति के अनुसार दिनभर में करीब 15 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन कर जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की।श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। एसडीएम अरुण कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार शाही, क्षेत्राधिकारी भरत सोनकर, थाना प्रभारी नीरज शर्मा, थाना प्रभारी संजेश कुमार, मेला थाना प्रभारी विजय सक्सेना और यातायात निरीक्षक राजपाल तोमर पुलिस बल के साथ पूरे समय व्यवस्था में जुटे रहे। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दर्शन कराए गए, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। मंदिर परिसर के बाहर विभिन्न सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं ने भंडारों का आयोजन कर प्रसाद एवं शीतल पेय का वितरण किया।

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