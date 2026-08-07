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Bulandsehar News: ट्रांसफार्मर में उतरे करंट की चपेट में आकर भैंस की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: जहांगीरपुर कस्बे के खालिद खां की भैंस एक बिना बैरिकेड के ट्रांसफार्मर के संपर्क में आकर मर गई। भैंस की कीमत डेढ़ लाख रुपये थी। खालिद ने पावर कॉरपोरेशन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे और ट्रांसफार्मर के चारों ओर सुरक्षा को लेकर मांगी। अधिकारी ने जाली लगाने का आश्वासन दिया।

Bulandsehar News: ट्रांसफार्मर में उतरे करंट की चपेट में आकर भैंस की मौत

Bulandsehar News: जहांगीरपुर कस्बा के व्यापारियान मोहल्ले निवासी खालिद खां ने बताया कि वह दूध बेचकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। रोजमर्रा की तरह शुक्रवार सुबह वह मोहल्ले के पीछे स्थित मैदान की ओर से अपनी भैंस को घास चराने के लिए लेकर गए थे। जहां पर उनकी एक भैंस बिना बैरिकेडिंग के रखे ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गई। तभी भैंस को तेज करंट का झटका लगा और वह वहीं गिरकर मर गई। पीड़ित ने बताया कि उनकी भैंस की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये थी। उन्होंने पावर कॉरपोरेशन पर लापरवाही का आरोप लगाया। साथ ही उचित मुआवजा दिलाने और ट्रांसफॉर्मर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।

अवर अभियंता राम आसरे ने बताया कि आगामी दिनों में ट्रांसफार्मर पर जाली लगवा दी जाएगी। ग्रामीण की मदद के लिए प्रयास किया जा रहा है।

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