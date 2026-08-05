Bulandsehar News: आबादी में फिर दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत और बढ़ी

Bulandsehar News: अहार थाना क्षेत्र के गांव चांसी में बुधवार को एक बार फिर तेंदुआ आबादी के बीच पहुंच गया। एक घर के पास तेंदुए के बैठे होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गयी। लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ पास के खेतों की ओर भाग गया। इसके बाद ग्रामीण हाथों में लाठी-डंडे लेकर उसकी तलाश में निकल पड़े, लेकिन काफी देर तक खोजबीन के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। लगातार तेंदुए की मौजूदगी से गांव के पशुपालक और स्कूली बच्चे दहशत में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भीषण गर्मी के बावजूद परिवार रात में घरों के अंदर ही रहने को मजबूर हैं। पशुओं को बाहर बांधने में भी लोगों को डर लग रहा है, जिससे पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है。

तेंदुए का खौफ गांव निवासी ऋषिपाल सिंह, कपिल नागर, राहुल शर्मा, राजेन्द्र सिंह, विपिन कुमार और तीरथ प्रधान ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र में तेंदुए का खौफ बना हुआ है। इसके चलते ग्रामीण हर समय सतर्कता बरत रहे हैं और बच्चों को अकेले बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मंगलवार को डीएफओ डॉ. हरेंद्र सिंह ने गांव में पिंजरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए थे। फिलहाल गांव में दो पिंजरे लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिंजरों में आवारा कुत्तों को बंद किया गया है, लेकिन तेंदुआ उनके पास आने के बजाय बार-बार आबादी में दिखाई दे रहा है। इससे ग्रामीणों में भय और बढ़ गया है। वन विभाग से प्रभावी कार्रवाई कर तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की जा रही है।

ग्रामीणों की मांग ग्रामीणों ने मांग की है गांव चांसी में वन विभाग को अस्थाई चौकी बनानी चाहिए ताकि तेंदुआ दिखाई पड़ने पर वनकर्मचारी मौके पर समय से आ सके।

वन विभाग की कार्रवाई क्षेत्रीय वनाधिकारी अनूपशहर मुजाहिद हुसैन ने बताया कि गांव चांसी में वन विभाग के कमर्चारी गश्त कर रहे हैं। पिंजरे भी लगाए गए हैं, ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है।