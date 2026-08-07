Bulandsehar News: चांसी गांव तेंदुआ बाहुल्य क्षेत्र घोषित, वन विभाग की बढ़ी निगरानी
Bulandsehar News: चांसी गांव तेंदुआ बाहुल्य क्षेत्र घोषित, वन विभाग की बढ़ी निगरानी
Bulandsehar News: अहार क्षेत्र के गांव चांसी को वन विभाग ने तेंदुआ बाहुल्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। तेंदुए की लगातार मौजूदगी को देखते हुए गांव में जगह-जगह फ्लेक्स बोर्ड लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इन बोर्डों पर तेंदुआ दिखाई देने की स्थिति में क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी दी गई है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए गांव में दो स्थानों पर पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन तेंदुआ पिंजरों से दूर आबादी के आसपास बार-बार दिखाई दे रहा है। पिछले करीब एक सप्ताह से तेंदुए की लगातार मौजूदगी के कारण ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है।
किसान जंगल की ओर जाने से डर रहे हैं, वहीं स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। तेंदुए को पकड़ना वन विभाग के लिए चुनौती बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ आबादी के आसपास घूम रहा है।गुरुवार की देर शाम एसडीओ प्रियंका शर्मा ने उड़न दस्ता टीम के साथ गांव चांसी का दौरा किया। वन दरोगा प्रमोद भारती के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने गांव चांसी में डेरा डाल रखा है। टीम लगातार गांव और आसपास के जंगल क्षेत्र में गश्त कर रही है तथा तेंदुए की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा ग्रामीणों को भी सतर्क रहने और अकेले जंगल की ओर न जाने की सलाह दी जा रही है।शनिवार से क्षेत्र में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो जाएगा। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर ग्रामीणों के साथ-साथ कांवड़ मार्ग पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने कांवड़ मार्ग पर विशेष निगरानी और जागरूकता बढ़ाने की मांग की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजाहिद हुसैन ने बताया कि वन विभाग की एक टीम गांव चांसी में तैनात कर दी गई है। लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरक किया जा रहा है।
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