Bulandsehar News: लेखपाल पर किसान नेता को धमकी देने का आरोप, ऑडियो वायरल
Bulandsehar News: शिकारपुर तहसील में एक लेखपाल पर किसान नेता चंद्रवीर सिंह को धमकी देने का आरोप लगा है। वायरल ऑडियो के सामने आने पर मामला सामने आया। चंद्रवीर ने एसडीएम से शिकायत की है और जांच की मांग की है। एसडीएम ने मामले की जांच करने के लिए नायब तहसीलदार को नियुक्त किया है।
Bulandsehar News: शिकारपुर तहसील में तैनात एक लेखपाल पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के तहसील उपाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह को धमकी देने का आरोप लगा है। कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरोप है कि वायरल ऑडियो में लेखपाल द्वारा किसान नेता को धमकी दी जा रही है। मामले को लेकर चंद्रवीर सिंह ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम शिकारपुर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की और अपनी जान को खतरा बताया। एसडीएम ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच नायब तहसीलदार विपिन वर्मा को सौंप दी है।
फिलहाल वायरल ऑडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।