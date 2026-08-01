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Bulandsehar News: लेखपाल पर किसान नेता को धमकी देने का आरोप, ऑडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: शिकारपुर तहसील में एक लेखपाल पर किसान नेता चंद्रवीर सिंह को धमकी देने का आरोप लगा है। वायरल ऑडियो के सामने आने पर मामला सामने आया। चंद्रवीर ने एसडीएम से शिकायत की है और जांच की मांग की है। एसडीएम ने मामले की जांच करने के लिए नायब तहसीलदार को नियुक्त किया है।

Bulandsehar News: लेखपाल पर किसान नेता को धमकी देने का आरोप, ऑडियो वायरल

Bulandsehar News: शिकारपुर तहसील में तैनात एक लेखपाल पर भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के तहसील उपाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह को धमकी देने का आरोप लगा है। कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। आरोप है कि वायरल ऑडियो में लेखपाल द्वारा किसान नेता को धमकी दी जा रही है। मामले को लेकर चंद्रवीर सिंह ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम शिकारपुर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की और अपनी जान को खतरा बताया। एसडीएम ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच नायब तहसीलदार विपिन वर्मा को सौंप दी है।

फिलहाल वायरल ऑडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई स्पष्ट होगी।

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