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Bulandsehar News: पारिवारिक विवाद में अधिवक्ता के घर पर हमला, धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: देवीपुरा प्रथम क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक अधिवक्ता के घर पर हमला किया गया। हमलावरों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और अधिवक्ता को धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने घटना की जानकारी दी है।

Bulandsehar News: पारिवारिक विवाद में अधिवक्ता के घर पर हमला, धमकी

Bulandsehar News: नगर क्षेत्र के देवीपुरा प्रथम क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक अधिवक्ता के घर पर हमला किया गया। आरोपियों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हुए अधिवक्ता को धमकी दी। नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नगर कोतवाली में ​जिला बार एसोसिएशन में कार्यरत अधिवक्ता हिमांशु शर्मा निवासी देवीपुरा प्रथम ने तहरीर देकर बताया कि उसका भाई पुलकित शर्मा तीन साल से अपनी पत्नी रीना शर्मा एवं दो बच्चों के साथ अलग रहता है। 26 जुलाई की दोपहर वह अपने घर पर आराम कर रहे थे। उसी दौरान किसी ने जोर-जोर से मुख्य द्वार खटखटाया और लातें मारीं।

​जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी भाभी रीना शर्मा, निवासी यश एन्क्लेव, भाभी की बहन पल्लवी शर्मा तथा 5 अज्ञात व्यक्ति दरवाजे पर खड़े थे। आरोपियों ने घर में घुसने का प्रयास करते हुए उनके साथ मारपीट व गाली-गलौज करते हुए धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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