Bulandsehar News: क्रिकेट टूर्नामेंट में भिड़ेंगी आठ टीमें

Bulandsehar News: क्रिकेट टूर्नामेंट में भिड़ेंगी आठ टीमें
Bulandsehar News: शनिवार से खालसा क्रिकेट ग्राउंड पर स्व. परमात्मा स्वरूप अंडर-12 क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। इस प्रतियोगिता में जिले और आसपास के जनपदों की आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जैसे कि बालाजी क्रिकेट अकादमी, एसएनएस शिकारपुर, और यंगस्टर क्रिकेट अकादमी नोएडा।
Bulandsehar News: खालसा क्रिकेट ग्राउंड पर शनिवार से स्व. परमात्मा स्वरूप अंडर-12 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ होगा। प्रतियोगिता में जिले और आसपास के जनपदों की आठ टीमें प्रतिभाग करेंगी। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में बालाजी क्रिकेट अकादमी, एसएनएस शिकारपुर, एसएनएस बुलंदशहर, फादर्स क्रिकेट अकादमी सिकंदराबाद, यूवाईडीएस क्रिकेट अकादमी हापुड़, खलौर क्रिकेट अकादमी, एल्कॉन क्रिकेट अकादमी अलीगढ़ और यंगस्टर क्रिकेट अकादमी नोएडा की टीमें हिस्सा लेंगी।
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