Bulandsehar News: क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में केशव माधव के छात्रों ने लहराया परचम
Bulandsehar News: केशव माधव सरस्वती विद्या मंदिर में 38वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता में 30 स्कूलों के 383 छात्रों ने भाग लिया। केशव माधव के 10 खिलाड़ियों ने स्वर्ण, 15 ने रजत और 12 ने कांस्य पदक हासिल किया। अंडर-17 छात्रों ने ताइक्वांडो और वूशु में सर्वाधिक पदक प्राप्त किए।
Bulandsehar News: केशव माधव सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को चार दिवसीय 38वीं क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता ताइक्वांडो वूशु तथा टेबल टेनिस का समापन हुआ। खेलों के इस समापन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पार्चन के साथ किया गया। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।क्षेत्रीय खेलकूद संयोजक सतपाल सिंह के संयोजन में आयोजित प्रतियोगिताओं में 30 स्कूलों के 383 छात्र सम्मिलित हुए। केशव माधव के 10 खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक हासिल किया।15 खिलाड़ियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया।
12 खिलाड़ियों ने तृतीय स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक हासिल किया। खिलाड़ियों ने अंडर -17 छात्रों ने ताइक्वांडो में सर्वाधिक पदक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। अंडर- 17 छात्रों ने वूशु में भी सर्वाधिक पदक प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले समस्त खिलाड़ी अपने- अपने खेलों में अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करेंगे। अध्यक्ष अशोक गुप्ता, प्रबंधक जगदीश प्रसाद ढोंडियाल, कोषाध्यक्ष दिनेश सिंघल, सह व्यवस्थापक कालीचरण, प्रधानाचार्य मनोज कुमार मिश्र ने सभी खिलाड़ियों को इनकी उपलब्धि की सराहना की।
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