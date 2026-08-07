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Bulandsehar News: कांवड़ मार्ग पर अंधेरा देख भड़के जिला पंचायत प्रतिनिधि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: कांवड़ मार्ग पर अंधेरा देख भड़के जिला पंचायत प्रतिनिधि

Bulandsehar News: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ मार्गों की बदहाली सामने आ गई है। वार्ड नंबर 2 के जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राफे खान और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र राणा ने देर रात स्याना से ऊंचागांव तक कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया तो पूरे मार्ग पर अंधेरा पसरा मिला। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। राफे खान ने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा कांवड़ मार्ग पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सुनसान और अंधेरे भरे रास्तों पर कांवड़ियों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

निरीक्षण के दौरान नाराज राफे खान ने मौके से ही डीएम, एसडीएम और बीडीओ को फोन कर मामले की शिकायत की। उन्होंने मांग की कि यात्रा शुरू होने से पहले मार्ग पर स्ट्रीट लाइट और अन्य जरूरी इंतजाम पूरे किए जाएं। निरीक्षण से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राफे खान का कहना है कि जिला प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए मार्गों पर सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा और सुरक्षा के इंतजाम के निर्देश पहले ही दिए थे। एसडीएम लालजी विश्वकर्मा का कहना है कि कांवड़ मार्ग से संबंधित खंड विकास अधिकारी को प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच की जाएगी।

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