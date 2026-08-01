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Bulandsehar News: दिनदहाड़े घर से लाखों की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: जेवर थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव में चोरी की एक वारदात हुई, जिसमें चोरों ने 40 हजार रुपये नकदी और लाखों के गहने चुरा लिए। घटना के समय मकान मालिक खेत पर थे। पत्नी ने जब घर लौटकर चोरी की जानकारी पाई, तो संदूक खेत में खुला मिला। पीड़ित परिवार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है।

Bulandsehar News: दिनदहाड़े घर से लाखों की चोरी

Bulandsehar News: जेवर थाना क्षेत्र के नेकपुर गांव रोड पर स्थित मकान में से शनिवार दोपहर को चोरों ने घर में से 40 हजार रुपये नकदी व लाखों के गहने चोरी कर लिए। घटना के दौरान मकान मालिक खेत पर था और उनकी पत्नी स्कूल से बच्चों को लेने गई थीं। जब घर वापस लौटीं तो चोरी की जानकारी मिली। पीड़ित सतवीर सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर फसल में पानी लगाने गए थे।

चोरी की जानकारी

घर पर उनकी बहू सविता अकेली थीं। दोपहर करीब एक बजे बहू सविता नजदीक में स्थित स्कूल से अपने बच्चों को लेने गईं थीं तो घर पर ताला लगाकर चली गईं। करीब ढाई बजे जब वह बच्चों के साथ घर पहुंची तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला था।

संदूक की तलाश

उन्होंने अंदर देखा तो कमरे खुले थे और सभी सामान अपनी जगह पर मौजूद था, लेकिन घर में से एक छोटा संदूक गायब था। उसमें नकदी व गहने थे। उन्होंने घर में सभी जगह तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिला। इसकी सूचना उन्होंने परिजनों को दी। परिवार के सभी लोग घर आ गए। तलाश करते हुए घर के पीछे खेत के रास्ते पर देखा तो संदूक खुला पड़ा था, जिसमें से तीन सोने की अंगूठियां, एक जोड़ी कुंडल, गले की कंठी, एक मंगलसूत्र और लगभग 40,000 रुपये की नकदी गायब थी।

पुलिस की कार्रवाई

खेत में संदूक मिलने पर घटना की जानकारी हुई। घटना की सूचना तत्काल डायल 112 पर दी गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंची। चोरी की इस वारदात से परिवार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है और परिवार सदमे में है। जेवर कोतवाली प्रभारी का कहना है कि पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल की है। मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह चोरी कब हुई थी?
यह चोरी शनिवार दोपहर को हुई थी।
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