Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bulandsehar News: दोपहिया वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्जीय दो बदमाश गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
Follow us on Google News
share

Bulandsehar News: दोपहिया वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्जीय दो बदमाश गिरफ्तार

Bulandsehar News: दोपहिया वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्जीय दो बदमाश गिरफ्तार

Bulandsehar News: सेक्टर-58 थाने की पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी करने वाले दो अंतरराज्यीय बदमाशों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से चोरी के आठ दोपहिया वाहन और अवैध हथियार बरामद हुए। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी, तभी सेक्टर-57 स्थित शौचालय के पास से बाइक सवार दो बदमाशों को दबोच लिया। पूछताछ करने पर पता चला कि वे एनसीआर से दोपहिया वाहन चोरी करते हैं। आरोपियों की पहचान दिल्ली के कोंडली निवासी टीटू और मयूर विहार फेज-3 निवासी एकांत उर्फ मोनू के रूप में हुई। टीटू मूलरूप से जिला बुलंदशहर के जमालपुर गांव का रहने वाला है, जबकि एकांत जिला बागपत के मलकपुर गांव का रहने वाला है।

ये भी पढ़ें:Noida News: दोपहिया वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्जीय दो बदमाश गिरफ्तार

आरोपियों के पास से सात बाइक, एक स्कूटी और अवैध हथियार बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे दोनों मिलकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की भीड़भाड़ वाली मार्केट एवं कंपनियों की पार्किंग से मौका पाकर बाइक चोरी करते थे। चोरी किए गए वाहनों को कम आवाजाही वाले स्थानों पर छिपाकर रखते थे। बाद में ग्राहकों से संपर्क कर उन्हें बेच देते थे। चोरी से प्राप्त धनराशि का उपयोग वे अपने शौक एवं नशे की पूर्ति में करते थे। टीटू के खिलाफ 13 ओर एकांत के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज हैं।

ये भी पढ़ें:Noida News: दोपहिया वाहन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, छह बदमाश गिरफ्तार
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bulandsehar Latest News Crime News Bulandsehar News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।