Bulandsehar News: प्रचार्या ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के दिए निर्देश

Bulandsehar News: कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्राचार्या ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी समेत विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए। सोमवार सुबह प्रचार्या डॉ. संगीता अनेजा ओपीडी वार्डों में पहुंची। यहां पंजीयन काउंटर, डॉक्टरों के कक्ष, पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड सेंटर का निरीक्षण किया। डॉक्टरों के बैठने के कक्ष और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की गहनता से जांच की। निरीक्षण के दौरान कुछ व्यवस्थाओं में कमियां पाई गईं, जिस पर उन्होंने सुधार के निर्देश दिए। प्रचार्या ने मौके पर मौजूद डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को निर्देशित किया कि मरीजों को इलाज के लिए किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।