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Bulandsehar News: बाइकों की भिड़ंत में दंपति घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: पहासू-शिकारपुर मार्ग पर तुर्कीपुरा वास गेट के सामने दो बाइकों की टक्कर में लालनेर के शिवकुमार और उनकी पत्नी प्रेमलता घायल हो गए। शिवकुमार की टांग टूट गई और पत्नी को गंभीर चोटें आईं। शिवकुमार के पिता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है।

Bulandsehar News: बाइकों की भिड़ंत में दंपति घायल

Bulandsehar News: पहासू शिकारपुर मार्ग पर तुर्कीपुरा -वास गेट के सामने दो बाइकों की भिड़ंत में लालनेर निवासी बाइक सवार दंपति घायल हो गए। लालनेर निवासी शिवकुमार अपनी पत्नी प्रेमलता के साथ बाइक पर पहासू से गांव लालनेर लौट रहे थे,शिकारपुर से आ रही बाइक ने दंपति की बाइक में टक्कर मार दी। भिड़ंत में शिवकुमार की टांग टूट गयी,जबकि पत्नी के भी काफी चोटें आई हैं। शिवकुमार के पिता अनोखे लाल की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया है।

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