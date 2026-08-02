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Bulandsehar News: खेलते समय बंदर ने बच्चे पर हमला के किया घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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खेलते समय बंदर ने बच्चे पर हमला के किया घायल
खेलते समय बंदर ने बच्चे पर हमला के किया घायल

Bulandsehar News: आवारा पशुओं द्वारा नागरिकों पर हमला करके घायल करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बंदर ने सड़क पर खेल रहे 6 वर्षीय बच्चे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नगर में गंगा तट की ओर जाने वाले सभी मार्गों पर बेसहारा गोवंश तथा बंदरों का आतंक व्याप्त है। राह चलते लोगों पर हमला कर देना आम बात हो गई है। इस प्रकार के हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। रविवार को मुहल्ला खिड़की निवासी मोहित शर्मा के 6 वर्षीय पुत्र मधुर घर के बाहर खेल रहा था तभी उसके ऊपर बंदर ने हमला कर घायल कर दिया।

मौजूद लोगों ने लाठी डंडे लेकर बंदर को भगाकर बच्चे को बंदरों के चंगुल से बचाया। घायल बच्चे को परिजनों ने तत्काल चिकित्सालय ले जाकर उपचार कराया। इससे पूर्व भी अनेक लोगों को बंदर व सांड द्वारा घायल किया जा चुका है। लोगों ने पालिका से बेसहारा गोवंश तथा बंदरों को पकड़वाने की मांग की है। इस संदर्भ में एसडीएम अरुण कुमार वर्मा का कहना है, कि वह नगर पालिका को निर्देशित कर समस्या का समाधान कराएंगे।

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