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Bulandsehar News: मकानों में चोरी करने वाले चार शातिर चोर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News: मकानों में चोरी करने वाले चार शातिर चोर गिरफ्तारमकानों में चोरी करने वाले चार शातिर चोर गिरफ्तारमकानों में चोरी करने वाले चार शातिर चोर गिरफ्तारमकानो

मकानों में चोरी करने वाले चार शातिर चोर गिरफ्तार
मकानों में चोरी करने वाले चार शातिर चोर गिरफ्तार

Bulandsehar News: सिकंदराबाद पुलिस ने मकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए हुए करीब सात लाख रुपये के जेवरात भी बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की कई घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने पूछताछ कर आरोपियों का चालान कर दिया है। मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया कि जिले में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सिकंदराबाद पुलिस ने मंगलवार सुबह एक सूचना पर मुकंदगढ़ी वाले रास्ते पर चार शातिर आरोपियों को दबोच लिया।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान शाहे आलम उर्फ बब्लू पुत्र सलीमुद्दीन निवासी गांव बटोला(शिकारपुर) हाल निवासी गाजियाबाद, फैजान पुत्र युनुस कुरैशी निवासी मोहल्ला बुर्ज काठ वाली मस्जिद(खुर्जा नगर), इरशाद पुत्र करीमुल्ला निवासी मोहल्ला व्यापारियान(ककोड़) और अनस पुत्र हुसनुद्दीन निवासी मोहल्ला बारादरी(खुर्जा नगर) के रूप में हुई। आरोपियों के पास से मंगलसूत्र, चेन, टॉप्स, कान की बाली, कुंडल, चांदी की पायजेब, बिछुए आदि जेवरात बरामद हुए। बरामद हुए जेवरातों की कीमत करीब सात लाख रुपये आंकी गई है। एसपी सिटी ने बताया कि उक्त गिरोह द्वारा 27 मार्च की रात में सिकंदराबाद की राधाकुंज कालोनी, 23 अप्रैल को सिकंदराबाद के मोहल्ला सिद्धार्थनगर और 14 अप्रैल 2025 को सिकंदराबाद के मोहल्ला शिवाजी नगर में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आरोपी शाहे आलम उर्फ बब्लू, आरोपी फैजान एवं अनस पर चार-चार तथा आरोपी इरशाद पर पांच आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। तीन अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही हैं, जबकि पकड़े गए आरोपियों का चालान कर दिया गया है।

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