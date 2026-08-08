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Bulandsehar News: बारिश के बाद बादलों की आवाजाही ने बढ़ाई उमस, बारिश के आसार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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बारिश के बाद बादलों की आवाजाही ने बढ़ाई उमस, बारिश के आसार
बारिश के बाद बादलों की आवाजाही ने बढ़ाई उमस, बारिश के आसार

Bulandsehar News: जनपद में पिछले दो दिनों से जारी झमाझम और रिमझिम बारिश का दौर थमते ही मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। शनिवार सुबह से हल्की धूप निकलने और आसमान में बादलों की आवाजाही बने रहने के कारण वातावरण में उमस काफी बढ़ गई है। दो दिन बारिश से मिली राहत के बाद अब चिपचिपी गर्मी और उमस से लोग दिनभर बेहाल नजर आए। धूप-छांव के बीच जनजीवन बेहाल हो गया। लोग पसीनों से भीगे रहे। शनिवार तड़के से ही आसमान में धूप और बादलों के बीच उमस बढ़ती रही। दिन बढ़ने के साथ धूप खिलने से हवा में मौजूद नमी के कारण भाप जैसी स्थिति बन गई, जिससे पसीने से तर-बतर नजर आए।

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पंखे और कूलर भी उमस के आगे बेअसर साबित हुए और सड़कों पर निकले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकतम तापमान उछाल भरकर 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। तापमान में कोई बड़ा उछाल नहीं आया है, लेकिन हवा में नमी का स्तर अधिक होने की वजह से लोगों को भीषण चिपचिपाहट और उमस का अहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की सक्रियता अभी बनी हुई है। आगामी दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रहेगा और जल्द ही हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। बारिश होने के बाद ही लोगों को इस उमस भरी गर्मी से पूरी तरह राहत मिल सकेगी।

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